Дзюба: победа «Зенита» над «Рубином» была лёгкой только визуально

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Действительно очень интересный матч. Мы были опаснее. Первый тайм повели 3:0. У нас получались хорошие атаки. Комбинировали. Во втором тайме тоже, но, к сожалению, вместо того чтобы забить четвёртый и пятый, мы пропустили», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

По его словам, игра была достаточно нервозной, с опасными атаками с обеих сторон, а «Рубин» является очень хорошей командой.

«Команда Слуцкого всегда интересно играет. «Рубин» в прошлом году нас дважды обыграл. В этом году хотелось их обыграть. Но это всё было легко только визуально», — добавил Дзюба.

В минувшем матче Дзюба оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 3:1. Для 33-летнего форварда это первые голы в текущем сезоне.

«Зенит» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу. «Рубин» с 14 очками находится на пятом месте.

Ранее сообщалось, что Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России.