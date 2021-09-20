Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России по футболу.
Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
  • © REUTERS/Kirill Kudryavtsev

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином» Дзюба оформил дубль, что помогло ему догнать экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, который ныне возглавляет «Нижний Новгород». В активе обоих по 139 голов.

Рекордсменом является экс-игрок «Ротора» и тренер «Рубина» Олег Веретенников, у которого 143 результативных удара. 

Ранее Дзюба ответил, повлиял ли вызов в сборную на его игру в матче с «Рубином».

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