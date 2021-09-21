Заболотный поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку в матче со «Спартаком»

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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поделился эмоциями после победы над столичным «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Всех с победой, семья! Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить», — написал Заболотный в Instagram.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». 

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв признался, что не ожидал победы над «Спартаком».

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