Экс-футболист ЦСКА Пономарёв признался, что не ожидал победы над «Спартаком»

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Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу команды над столичным «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Хорошая игра получилась, с накалом. Я не ожидал даже, что ЦСКА может выиграть, надеялся на ничью», — цитирует Пономарёва Metaratings.

По его мнению, обе команды показали атакующий футбол, но больше повезло красно-синим.

«Не забиваешь ты — забивают тебе, это закон футбола. Был один нормальный момент у ЦСКА, и Антон Заболотный поразил ворота «Спартака», — добавил эксперт.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». 

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отметил важность победы ЦСКА над «Спартаком» в восьмом туре РПЛ.

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