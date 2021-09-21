Акинфеев отметил важность победы ЦСКА над «Спартаком» в восьмом туре РПЛ

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от победы над столичным «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Победа в дерби всегда важна, а в нынешний момент была особенно нужна команде. С победой, армейцы!» — написал Акинфеев в Instagram.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». 

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее футболист ЦСКА Яка Бийол высказался о своей травме в матче со «Спартаком».

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