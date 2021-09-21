Футболист ЦСКА Бийол высказался о своей травме в матче со «Спартаком»
«Всё в порядке, но досталось по голове. Вроде всё хорошо, но немного кружится», — цитирует Бийола Sport24.
В конце первого тайма Бийол получил мячом по лицу. Врачи оказали ему помощь, и он вышел на вторую половину игры, но был заменён на 48-й минуте.
ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Ранее член Совета безопасности России Сергей Иванов выразил мнение, что ЦСКА повезло в матче со «Спартаком».