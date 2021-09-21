Сергей Иванов считает, что ЦСКА повезло в матче со «Спартаком»

Член Совета безопасности России Сергей Иванов отреагировал на победу московского ЦСКА над столичным «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Игра неважная, обе команды играли не очень. ЦСКА повезло. В перерыве сказал, что поможет только отскок. Так и произошло. Слабейшее дерби за долгое время? Возможно, но уровень чемпионата у нас постоянно падает. Лимит? Я о нём много раз высказывался», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что Руй Витория покинет пост главного тренера «Спартака» после поражения от ЦСКА.