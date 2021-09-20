Суд обязал УЕФА снять санкции с клубов — основателей Суперлиги в течение пяти дней

Короткая ссылка
Испанский суд обязал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить все санкции в отношении клубов, основавших Суперлигу.
Суд обязал УЕФА снять санкции с клубов — основателей Суперлиги в течение пяти дней
  • © Soccrates Images
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Marca. Решение председателя Экономического суда Мадрида №17 Мануэля Руиса де Лары должно быть исполнено в течение пяти дней. УЕФА обязан опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Если же организация проигнорирует это решение, то её президент Александер Чеферин может быть привлечён к ответственности.

Согласно вердикту судьи, «действия УЕФА не соответствуют законам» и «ставят под угрозу принцип свободной конкуренции».

В мае 2021 года 12 европейских клубов — «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия) — предприняли попытку организовать турнир под названием Суперлига, который должен был заменить Лигу чемпионов. Однако проект не увенчался успехом, так как УЕФА пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» готов потратить €10 млрд на создание нового турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить