Суд обязал УЕФА снять санкции с клубов — основателей Суперлиги в течение пяти дней

Испанский суд обязал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить все санкции в отношении клубов, основавших Суперлигу.

Об этом сообщает Marca. Решение председателя Экономического суда Мадрида №17 Мануэля Руиса де Лары должно быть исполнено в течение пяти дней. УЕФА обязан опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Если же организация проигнорирует это решение, то её президент Александер Чеферин может быть привлечён к ответственности.

Согласно вердикту судьи, «действия УЕФА не соответствуют законам» и «ставят под угрозу принцип свободной конкуренции».

В мае 2021 года 12 европейских клубов — «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия) — предприняли попытку организовать турнир под названием Суперлига, который должен был заменить Лигу чемпионов. Однако проект не увенчался успехом, так как УЕФА пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» готов потратить €10 млрд на создание нового турнира.