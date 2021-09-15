Президент «Наполи» готов потратить €10 млрд на создание нового турнира

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов потратить €10 млрд на организацию нового соревнования, так как европейский клубный футбол нуждается в реформах.

«Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать своё участие в них. Чтобы быть конкурентоспособным, вам нужно больше игроков высшего класса. Это означает, что вам нужно потратить больше денег — и призовые на европейских соревнованиях не учитывают это. Вот почему клубы должны общаться, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир для всех, кто в нём участвует», — цитирует Де Лаурентиса Daily Mail.

По его мнению, необходимо уменьшить количество игр, сократив количество клубов высших национальных дивизионов по всей Европе.

«Кроме того, необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект и готов внести €10 млрд, но нам потребуются готовность и полная независимость», — добавил президент «Наполи».

Также президент итальянского клуба высказал мнение о необходимости изменить правила игры для того, чтобы сделать её более интересной и привлекательной.

«Если мы не изменим правила и не сделаем футбол зрелищнее, молодые люди потеряют к нему интерес и он перестанет быть центральной частью нашей жизни», — сказал Де Лаурентис.

В мае 2021 года 12 европейских клубов — «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия) — предприняли попытку организовать турнир под названием Суперлига, который должен был заменить Лигу чемпионов. Однако проект не увенчался успехом, так как Союз европейских футбольных ассоциаций пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

Ранее президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал идею создания Суперлиги.