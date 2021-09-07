Президент ПСЖ раскритиковал создателей Суперлиги

Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи, являющийся также руководителем Ассоциации европейских клубов, высказался относительно Суперлиги Европы.

«Я не буду тратить время на разговоры о 18 апреля и «не-такой-уж-и-супер-лиге». Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках. Всем нам вместе удалось защитить интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА, который противостоял этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили. Пока трое отщепенцев тратят свои силы, искажая правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед», — цитирует Marca слова Аль-Хелаифи.

18 апреля 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Однако из-за давления УЕФА и правительств стран проект был заморожен, а большая часть организаторов отказалась от проекта. Из числа соучредителей организации до сих пор не вышли три клуба — «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Ранее УЕФА внёс изменения в коронавирусный протокол организации.