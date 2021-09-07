УЕФА внёс изменения в коронавирусный протокол организации

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внёс изменения в протокол проведения соревнований в части, связанной с тестированием на коронавирус.

В заявлении организации указано, что вакцинированные, а также переболевшие и выздоровевшие от коронавируса могут более не проходить тестирование перед международными матчами. При этом команды обязаны сами узнавать, могут ли указанные категории лиц отправляться на выездные поединки согласно законодательству стран, где проходят игры. Ответственность за это будет лежать на них.

Команды также должны оплатить и организовать тестирование на COVID-19. При этом по их запросу УЕФА может оказать содействие в этом.

Ранее УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи.