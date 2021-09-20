Стукалов считает, что Агаларов готов к выступлениям за сборную России

Главный тренер ФК «Уфа» Алексей Стукалов прокомментировал вызов в сборную России нападающего команды Гамида Агаларова.

«Конечно, мы надеялись, что его вызовут в сборную России, потому что он сейчас лучший бомбардир РПЛ и показывает качественную игру, много забивает. Насколько он готов к сборной — об этом говорит его игра. На мой взгляд, он сейчас один из лучших нападающих страны, поэтому он готов для сборной России. Агаларов — это игрок касания, который может решить штрафной эпизод. Он идёт на все отскоки, на добивания, ищет момент, может развернуться хорошо, исполнить. Что касается его потолка — это сложный вопрос. Хотелось бы как можно выше. Я бы не хотел его ни с кем сравнивать, у него свои достоинства и недостатки. Что касается его попадания в европейский чемпионат — здесь нет ничего невозможного. Конечно, приятно, что у нас появился футболист уровня сборной России. Это очень большой плюс и для «Уфы», и для нашего тренерского штаба», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

21-летний Агаларов лидирует в списке бомбардиров РПЛ, забив восемь мячей в восьми матчах.

Ранее отец Агаларова высказался о вызове сына в сборную России.