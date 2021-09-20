Федерер рассказал о ходе реабилитации после операции на колене

Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер оценил процесс своей реабилитации, после того как перенёс операцию на колене.

«На самом деле, я чувствую себя хорошо. Реабилитация идёт неплохо, учитывая, что изначально всё пошло не так, как я надеялся. Пока никаких проблем не возникало, с каждым днём мне лучше. При этом я чувствую сильное волнение, когда думаю о своём возвращении в тур. Я уже столкнулся с процессом реабилитации в прошлом году, и меня удивило, как легко она мне даётся, поскольку я знаю, как тяжело бывает спортсменам высокого уровня в подобной ситуации. Возможно, спустя столько лет путешествий по миру мне приятнее от того, что я провожу время дома с семьёй. Конечно же, я хочу как можно скорее вернуться на корт, но мне надо быть терпеливым. Это медленный процесс. Необходимо двигаться постепенно, шаг за шагом. Пока что всё идёт хорошо, я очень доволен», — цитирует Федерера Eurosport.uk.

40-летний швейцарец досрочно завершил сезон после «Уимблдона» из-за необходимости операции на колене.

Ранее Джокович повторил рекорд Федерера по количеству финалов ТБШ.