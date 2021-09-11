Джокович повторил рекорд Федерера по количеству финалов ТБШ
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Встреча продолжалась 3 часа 35 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.
Таким образом, Джокович в 31-й раз вышел в финал турниров Большого шлема, повторив рекорд швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
Также он побил рекорд Федерара по количеству побед в карьере над соперниками, входящими в топ-10 рейтинга, одержав 225-ю победу.
В финале Открытого чемпионата серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Ранее сообщалось, что Медведев победил Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал US Open.