Джокович повторил рекорд Федерера по количеству финалов ТБШ

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над немцем Александром Зверевым в матче 1/2 финала турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Таким образом, Джокович в 31-й раз вышел в финал турниров Большого шлема, повторив рекорд швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Также он побил рекорд Федерара по количеству побед в карьере над соперниками, входящими в топ-10 рейтинга, одержав 225-ю победу.

В финале Открытого чемпионата серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал US Open.