Джокович повторил рекорд Федерера по количеству финалов ТБШ

Короткая ссылка
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над немцем Александром Зверевым в матче 1/2 финала турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open).
Джокович повторил рекорд Федерера по количеству финалов ТБШ
  • © AP

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Таким образом, Джокович в 31-й раз вышел в финал турниров Большого шлема, повторив рекорд швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Также он побил рекорд Федерара по количеству побед в карьере над соперниками, входящими в топ-10 рейтинга, одержав 225-ю победу.

В финале Открытого чемпионата серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить