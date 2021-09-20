Россия подала заявку на проведение Евробаскета-2025, на который претендует Украина
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ФИБА. За право принять турнир Россия поспорит с Венгрией, Латвией, Украиной, Кипром и Финляндией. Последние две страны подавали заявки лишь на организацию группового этапа. Остальные страны готовы организовать как групповой, так и заключительный этапы турнира.
Евробаскет-2025 будет проходить в четырёх странах. Одна из стран-хозяек также организует заключительный этап турнира.
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