ЦСКА посвятил победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ скончавшемуся тренеру Ивковичу

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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что армейцы посвятили победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ бывшему наставнику клуба Душану Ивковичу, который скончался накануне в Белграде в возрасте 77 лет.

«Я лично, и мы, как клуб, посвящаем победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ Душану Ивковичу, моему другу Дуде. Он многое значит для меня и для нашего клуба. Он открыл новую эру в ЦСКА, реорганизовал этот клуб. Душан был новатором во многих аспектах. Баскетбольный мир будет скучать по нему», — цитирует слова Итудиса РИА Новости.

Ивкович возглавлял московский ЦСКА с 2002 по 2005 год, после чего ещё два года работал в столичном «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что умер бывший баскетбольный тренер ЦСКА и «Динамо» Ивкович.

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