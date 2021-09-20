Гаджиев прокомментировал вызов Глушакова и Дзюбы в расширенный состав сборной России

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев прокомментировал вызов Дениса Глушакова, Гамида Агаларова и Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России.

«Всё решает поле, а на поле они все показывают хорошие результаты. Агаларов в восьми играх забил восемь голов, это редкий результат. Глушаков и забивает, и обороняется. Он находится в хорошей спортивной форме, а по уровню мастерства ничем остальным не уступает», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, выбор следует делать исходя из того, кто в каком состоянии находится в конкретный момент.

Как отметил Гаджиев, с Дзюбой другая история.

«Все считали, что это личные интересы. Но оказалось, что интересы сборной и России выше интересов отдельных личностей», — сказал эксперт.

Он добавил, что Дзюба ведёт себя правильно и в раздевалке, и на скамейке.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав национальной команды, которая будет готовиться к октябрьским матчам квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.