Тренер сборной России высказался об отсутствии Максименко в расширенном списке команды

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, почему в расширенный список национальной команды не попал голкипер московского «Спартака» Александр Максименко.
Тренер сборной России высказался об отсутствии Максименко в расширенном списке команды
  • РИА Новости

«Окончательный список вратарей будет после девятого тура РПЛ. Ещё пройдёт несколько матчей, чтобы сделать выбор. Отсутствие Максименко? Разница между вратарями, которых вызывали в сентябре и сейчас, — незначительная. Есть большая группа ребят, которые играют стабильно. Они находятся в поле зрения сборной России и тренерского штаба команды. На сейчас такой выбор показался более логичным. Выбирать было очень сложно», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Сборная России в октябре проведёт два матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября подопечные Валерия Карпина будут принимать соперников из Словакии, а 11 сентября сыграют в гостях со Словенией. 

Ранее Кафанов высказался о возвращении Сафонова в сборную России.

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