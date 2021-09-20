Тренер сборной России высказался об отсутствии Максименко в расширенном списке команды

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, почему в расширенный список национальной команды не попал голкипер московского «Спартака» Александр Максименко.

«Окончательный список вратарей будет после девятого тура РПЛ. Ещё пройдёт несколько матчей, чтобы сделать выбор. Отсутствие Максименко? Разница между вратарями, которых вызывали в сентябре и сейчас, — незначительная. Есть большая группа ребят, которые играют стабильно. Они находятся в поле зрения сборной России и тренерского штаба команды. На сейчас такой выбор показался более логичным. Выбирать было очень сложно», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Сборная России в октябре проведёт два матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября подопечные Валерия Карпина будут принимать соперников из Словакии, а 11 сентября сыграют в гостях со Словенией.

Ранее Кафанов высказался о возвращении Сафонова в сборную России.