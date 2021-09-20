Зиньковский — о попадании в расширенный список сборной России: не ожидал такого поворота

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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал своё попадание в расширенный список игроков, вызванных в национальную сборную России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022.
Зиньковский — о попадании в расширенный список сборной России: не ожидал такого поворота
  • РИА Новости

«Я сейчас в шоке сижу, вообще ничего не знал об этом. У нас сегодня выходной: сидел, кушал… И вдруг мне написали «Поздравляем» и смайлики. Вначале совсем ничего не понял. Вслед залетает ещё сообщение, уже с флагами России. Я продолжаю ничего не понимать. Наконец мне написали: «В расширенном!» Я обалдел! Встал из-за стола… Находился в шоке! Сейчас лежу и не понимаю, что делать. Конечно, я не ожидал такого поворота. Но скрывать не буду, очень рад! Сейчас сразу же позвоню родителям. Наверное, они ещё ничего не знают… Хотя, думаю, бабушка первая всем позвонит и расскажет — она следит за российским футболом», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

25-летний полузащитник впервые попал в расширенный список сборной России.

Ранее генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал попадание форварда команды Гамида Агаларова в расширенный состав сборной России.

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