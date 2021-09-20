Глушаков: быть в обойме главной команды страны — огромная честь

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков отреагировал на своё попадание в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи.
Глушаков: быть в обойме главной команды страны — огромная честь
  • РИА Новости

«Я безумно рад снова получить вызов в сборную. Благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение меня в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих приоритетных целей, это мотивировало. Теперь мотивации и ответственности стало ещё больше. Понимаю, что список не окончательный, чтобы быть в сборной, надо трудиться и доказывать каждый день. Быть в обойме главной команды страны — это огромная честь. Чувствую, что сейчас нахожусь в хорошей форме — физической и ментальной. Буду готов отдать сборной все силы, помогать столько, сколько потребуется, в любом качестве, как это видит главный тренер. Потому план на ближайшие недели: тренировки, концентрация, мысли только о футболе», — написал Глушаков в своём Instagram.

34-летний полузащитник не вызывался в национальную команду с 2018 года.

Ранее Карпин рассказал о разговоре с Глушаковым.

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