Главный тренер сборной России высказался об уровне национальных команд Словакии и Словении

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что национальные команды Словакии и Словении сопоставимы по уровню с россиянами.

«Мы изучали словаков и словенцев ещё до сентябрьских матчей. Плюс добавились их сентябрьские матчи отбора. Разобрали их. Впечатления разные. Это разные соперники и разные результаты. Из каждой встречи цепляем инфу. Это добротные сборные европейского уровня. Понятно, что не Франция, Англия или Испания. Но, как я говорил, мы никого не сильнее и не слабее. Это команды нашего уровня. Персонально из состава соперников никого выделять не собираюсь», — сказал Карпин на пресс-конференции.

В октябре сборная России проведёт два матча: 8 октября со Словакией в Казани и 11 октября со Словенией в Мариборе.

Ранее Карпин рассказал о разговоре с Глушаковым.