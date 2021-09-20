Карпин — о вызове Терехова: он был в бешеной форме до сентябрьских матчей

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему защитник «Сочи» Сергей Терехов попал в расширенный список национальной команды на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Карпин — о вызове Терехова: он был в бешеной форме до сентябрьских матчей
  • © официальный сайт клуба "Сочи"

«Он был в бешеной форме до сентябрьских матчей. С учётом дефицита крайних защитников он может быть очень полезен. Ведь пока непонятно, в каком состоянии Самошников и Караваев. Поэтому решили вызвать. Его квалификация позволяет играть на уровне сборной. Другое дело, что вчера он не весь матч отыграл с «Динамо». Возможно, пока форма далека от идеала в связи с травмой. Информации до начала сборов будет более чем достаточно», — заявил на пресс-конференции Карпин.

Ранее Карпин затруднился назвать сроки восстановления Караваева.

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