Карпин затруднился назвать сроки восстановления Караваева

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в расширенный список сборной на матчи квалификационного турнира чемпионата мира — 2022 могут быть внесены изменения.

«Сегодня играет «Зенит» с «Рубином». Будет ли играть Самошников, сказать не могу. То же и о Караваеве. Он восстанавливается после травмы. Возможно, сегодня не сыграет, а в следующих — сможет. Посмотрим, как пойдёт его восстановление. Поэтому список и расширенный. Он может быть изменён», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и защитник «Рубина» Илья Самошников попали в расширенный состав сборной. 20 сентября питерский клуб и команда из столицы Татарстана сыграют в матче восьмого тура РПЛ.

Сборная России в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее Карпин прокомментировал вызов Агаларова в сборную России.