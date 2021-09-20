Карпин затруднился назвать сроки восстановления Караваева

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в расширенный список сборной на матчи квалификационного турнира чемпионата мира — 2022 могут быть внесены изменения.
Карпин затруднился назвать сроки восстановления Караваева
  • РИА Новости

«Сегодня играет «Зенит» с «Рубином». Будет ли играть Самошников, сказать не могу. То же и о Караваеве. Он восстанавливается после травмы. Возможно, сегодня не сыграет, а в следующих — сможет. Посмотрим, как пойдёт его восстановление. Поэтому список и расширенный. Он может быть изменён», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и защитник «Рубина» Илья Самошников попали в расширенный состав сборной. 20 сентября питерский клуб и команда из столицы Татарстана сыграют в матче восьмого тура РПЛ.

Сборная России в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее Карпин прокомментировал вызов Агаларова в сборную России.

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