Работавший пьяным на детском матче арбитр отстранён пожизненно

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Федерация хоккея Москвы (ФХМ) пожизненно дисквалифицировала арбитра Емельяна Майорова, который, предположительно, в нетрезвом состоянии обслуживал матч детских команд.
Работавший пьяным на детском матче арбитр отстранён пожизненно
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«По итогам совещаний было принято решение пожизненно дисквалифицировать судью Емельяна Майорова от обслуживания всех официальных матчей, проводимых Федерацией хоккея Москвы», — сообщает пресс-служба ФХМ.

Инцидент произошёл на матче Кубков Москвы среди игроков 2011 года рождения между командами «Спартак-Спорттех» и «Академия Харламова». Майоров очень неуверенно держался на коньках, его пошатывало, в результате чего рефери несколько раз упал на лёд. Через пять минут после начала встречи арбитра сняли с игры.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Детройта» Джаред Макайзек потерял сознание во время игры с «Коламбусом».

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