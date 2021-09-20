Гришин назвал существенной потерю Мухина для ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

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Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер московской «Казанки» прокомментировал дисквалификацию полузащитника армейцев Максима Мухина.
Гришин назвал существенной потерю Мухина для ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
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«Потеря Максима Мухина существенна для красно-синих. Он хорошо отбирает мячи и выполняет больше черновой работы. Если бы ЦСКА не продал Марадишвили, тот спокойно бы заменил Максима в центре поля. Константин очень сильно бы пригодился в дерби. А в данном случае, скорее всего, Алексей Березуцкий переведёт Ивана Облякова в центр поля вместо Мухина, который сыграет в паре с Дзагоевым», — сказал Гришин в интервью RT.

20 сентября состоится матч восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее бывший защитник и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал травму защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

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