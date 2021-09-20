Ананко назвал «Спартак» средней командой

Бывший защитник и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о травме защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса перед матчем восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Потеря Марио Фернандеса для ЦСКА серьёзная. Марио имеет большое значение для армейцев. Но «Спартак» сейчас — это средняя команда, поэтому я не вижу их преимущества на флангах. Армейцы и спартаковцы примерно в одинаковых кондициях, при этом у красно-белых хуже эмоциональное состояние», — сказал Ананко в интервью RT.

По мнению тренера, игрокам «Спартака» нужно задуматься о своём отношении к футболу.

«Играть и терпеть поражения можно по-разному. Не так страшны ошибки, как отношение к ним. Негоже так проигрывать, это всех раздражает. Болею за «Спартак» и желаю команде побед. Но для того, чтобы они были, всем надо измениться. Проблемы в головах», — сказал он.

20 сентября состоится матч восьмого тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер чешского «Простеёва» Иржи Ярошик поделился мнением о травме защитника армейцев Марио Фернандеса.