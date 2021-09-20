Ярошик высказался о возможной замене Фернандеса в матче со «Спартаком»

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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер чешского «Простеёва» Иржи Ярошик прокомментировал травму защитника армейцев Марио Фернандеса.
Ярошик высказался о возможной замене Фернандеса в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Потери таких игроков, как Фернандес, очень сложно компенсировать. Не знаю, кто выйдет на правом фланге вместе него, так как профильных фланговых защитников у ЦСКА не осталось, а в том, что хавбекам придётся играть в обороне, нет ничего хорошего. Так можно отыграть пару встреч, но не больше. Думаю, ЦСКА изберёт тактику в пять защитников на этот матч. Просто один фланг будет больше обороняться, а другой — больше атаковать», — сказал Ярошик в интервью RT.

20 сентября состоится матч восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Николы Влашича из ЦСКА и Алекса Крала из «Спартака» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

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