Ярошик высказался о возможной замене Фернандеса в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Потери таких игроков, как Фернандес, очень сложно компенсировать. Не знаю, кто выйдет на правом фланге вместе него, так как профильных фланговых защитников у ЦСКА не осталось, а в том, что хавбекам придётся играть в обороне, нет ничего хорошего. Так можно отыграть пару встреч, но не больше. Думаю, ЦСКА изберёт тактику в пять защитников на этот матч. Просто один фланг будет больше обороняться, а другой — больше атаковать», — сказал Ярошик в интервью RT.
20 сентября состоится матч восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30.
Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Николы Влашича из ЦСКА и Алекса Крала из «Спартака» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».