Ярошик высказался о возможной замене Фернандеса в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер чешского «Простеёва» Иржи Ярошик прокомментировал травму защитника армейцев Марио Фернандеса.

«Потери таких игроков, как Фернандес, очень сложно компенсировать. Не знаю, кто выйдет на правом фланге вместе него, так как профильных фланговых защитников у ЦСКА не осталось, а в том, что хавбекам придётся играть в обороне, нет ничего хорошего. Так можно отыграть пару встреч, но не больше. Думаю, ЦСКА изберёт тактику в пять защитников на этот матч. Просто один фланг будет больше обороняться, а другой — больше атаковать», — сказал Ярошик в интервью RT.

20 сентября состоится матч восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Николы Влашича из ЦСКА и Алекса Крала из «Спартака» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».