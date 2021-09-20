Мостовой рассказал о преимуществе ЦСКА над «Спартаком»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Николы Влашича из ЦСКА и Алекса Крала из «Спартака» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
Мостовой рассказал о преимуществе ЦСКА над «Спартаком»
  • РИА Новости

«Никола в отличие от Алекса уже в основе «Вест Хэма» играет. Заменить Влашича, который забивал по десять мячей и столько же отдавал результативных передач, будет очень тяжело. Что касается самого Крала, то в последнее время он не был игроком стартового состава «Спартака». Но мне кажется, что он должен был играть в основе. Непонятно, почему его в начале этого сезона оставляли на скамейке. А сейчас, как назло, Роман Зобнин получил травму. В идеале в дерби должны были играть Зобнин и Крал, а будут играть Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс. Так что у ЦСКА может быть небольшое преимущество в центральной зоне», — сказал Мостовой в интервью RT.

20 сентября состоится матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер московской «Казанки» Александр Гришин прокомментировал переход Влашича в «Вест Хэм».

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