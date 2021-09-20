Сборная России по футболу обратилась к родным погибших в Перми: скорбим всей страной

Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Перми.

«Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в пермском университете. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в заявлении пресс-службы сборной России.

Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Скорбим вместе со всей страной. pic.twitter.com/MPyqBscad2 — Сборная России (@TeamRussia) September 20, 2021

Инцидент произошел утром 20 сентября в Пермском государственном университете.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек.