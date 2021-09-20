Сборная России по футболу обратилась к родным погибших в Перми: скорбим всей страной

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Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Перми.
Сборная России по футболу обратилась к родным погибших в Перми: скорбим всей страной
  • РИА Новости

«Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в пермском университете. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в заявлении пресс-службы сборной России.

Инцидент произошел утром 20 сентября в Пермском государственном университете.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек.

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