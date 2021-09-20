Сборная России по футболу обратилась к родным погибших в Перми: скорбим всей страной
- РИА Новости
«Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в пермском университете. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в заявлении пресс-службы сборной России.
Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Скорбим вместе со всей страной. pic.twitter.com/MPyqBscad2— Сборная России (@TeamRussia) September 20, 2021
Инцидент произошел утром 20 сентября в Пермском государственном университете.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек.