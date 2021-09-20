Карпин рассказал, что отбирал сладости у игроков «Ростова»
- РИА Новости
«Да, забирал. Если я видел, что футболисты выходят из супермаркета с пакетами шоколадок, печенья, — ну да, мог сказать: «Чего набрали там опять?» — цитирует Карпина YouTube-канал «Вышли!».
По его словам, потом все изъятые сладости он раздавал тренерскому штабу «Ростова».
Карпин был главным тренером «Ростова» с 2017 по 2021 год.
Напомним, что тренер запретил игрокам сборной России употреблять сладкое и пиво.
Ранее Карпин высказался о возможном возвращении в сборную Фернандеса.