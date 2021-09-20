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Карпин рассказал, что отбирал сладости у игроков «Ростова»

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Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который сейчас возглавляет сборную России по футболу, подтвердил, что отбирал шоколадки у игроков команды с берегов Дона.
Карпин рассказал, что отбирал сладости у игроков «Ростова»
  • РИА Новости

«Да, забирал. Если я видел, что футболисты выходят из супермаркета с пакетами шоколадок, печенья, — ну да, мог сказать: «Чего набрали там опять?» — цитирует Карпина YouTube-канал «Вышли!».

По его словам, потом все изъятые сладости он раздавал тренерскому штабу «Ростова».

Карпин был главным тренером «Ростова» с 2017 по 2021 год.

Напомним, что тренер запретил игрокам сборной России употреблять сладкое и пиво.

Ранее Карпин высказался о возможном возвращении в сборную Фернандеса.

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