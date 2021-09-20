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Карпин высказался о возможном возвращении в сборную Фернандеса

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал возможное возвращение защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
Карпин высказался о возможном возвращении в сборную Фернандеса
  • РИА Новости

«Не знаю. Возможно. Я об этом даже не думал. Экстренно договариваться. Ну, это будет форс-мажор. Решение уже принято. Возможно, если будет какое-то изменение решения Марио. Я сейчас не могу сказать», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Подопечные Карпина 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретятся со Словенией.

В составе сборной России Фернандес провёл 33 игры и забил пять мячей. Защитник выступал за национальную команду с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин 20 сентября объявит состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

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