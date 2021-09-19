ПСЖ одержал волевую победу над «Лионом» в матче Лиги 1

В матче шестого тура французской Лиги 1 ПСЖ на своём поле сумел одержать победу над «Лионом».

Матч, проходивший на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в дебюте второго тайма открыл полузащитник гостей Лукас Пакета. На 66-й минуте Неймар с пенальти восстановил равновесие на табло. А в компенсированное время Мауро Икарди принёс победу парижанам.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея 18 очков. «Лион» идёт девятым, набрав восемь очков.

Ранее «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче чемпионата Франции по футболу.