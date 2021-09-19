«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче чемпионата Франции по футболу
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Счёт в матче открыл полузащитник сборной России Александр Головин на 39-й минуте.
Для 25-летнего футболиста это первый гол в сезоне-2021/22 за французский клуб.
В составе «Монако» также отличился Виссам Бен-Йеддер (77-я).
У «Ниццы» мячи забили Анди Делор (51-я минута) и Хишем Будауи (73-я).
После шести туров в активе «Монако» пять очков, у «Ниццы» — десять.
Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко может пропустить два ближайших матча Российской премьер-лиги.