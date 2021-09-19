«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче чемпионата Франции по футболу

«Монако» сыграл вничью в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу с «Ниццей» (2:2).

Счёт в матче открыл полузащитник сборной России Александр Головин на 39-й минуте.

Для 25-летнего футболиста это первый гол в сезоне-2021/22 за французский клуб.

В составе «Монако» также отличился Виссам Бен-Йеддер (77-я).

У «Ниццы» мячи забили Анди Делор (51-я минута) и Хишем Будауи (73-я).

После шести туров в активе «Монако» пять очков, у «Ниццы» — десять.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко может пропустить два ближайших матча Российской премьер-лиги.