Двукратный чемпион мира назвал лучшего пилота «Формулы-1» на данный момент

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Гонщик Alpine, двукратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1», назвал пилота Red Bull Макса Ферстаппена лучшим на данный момент.
Двукратный чемпион мира назвал лучшего пилота «Формулы-1» на данный момент
  • © AP

«Ферстаппен начинал свою карьеру на высоком уровне, но иногда совершал ошибки, был слишком агрессивным. Теперь он созрел, и, если добавить опыт к его природной скорости, его будет очень трудно победить. Сейчас он показывает лучшие результаты. Думаю, что он сильнейший из действующих гонщиков «Формулы-1». На данный момент Ферстаппен — это единственный пилот, с которым я предпочёл бы не соревноваться. Я уважаю Макса и думаю, что очень немногие гонщики могут прийти в Red Bull и победить его. Даже не учитывая его опыт работы в этой команде. Если отправить Ферстаппена за пределы Red Bull, у вас может быть больше шансов победить его в такой же машине», — цитирует Алонсо Autosport.

Ферстаппен является лидером нынешнего сезона «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что «Формула-1» рассматривает возможность возвращения этапов в Корее и Африке.

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