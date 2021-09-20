Двукратный чемпион мира назвал лучшего пилота «Формулы-1» на данный момент
- © AP
«Ферстаппен начинал свою карьеру на высоком уровне, но иногда совершал ошибки, был слишком агрессивным. Теперь он созрел, и, если добавить опыт к его природной скорости, его будет очень трудно победить. Сейчас он показывает лучшие результаты. Думаю, что он сильнейший из действующих гонщиков «Формулы-1». На данный момент Ферстаппен — это единственный пилот, с которым я предпочёл бы не соревноваться. Я уважаю Макса и думаю, что очень немногие гонщики могут прийти в Red Bull и победить его. Даже не учитывая его опыт работы в этой команде. Если отправить Ферстаппена за пределы Red Bull, у вас может быть больше шансов победить его в такой же машине», — цитирует Алонсо Autosport.
Ферстаппен является лидером нынешнего сезона «Формулы-1».
Ранее сообщалось, что «Формула-1» рассматривает возможность возвращения этапов в Корее и Африке.