Двукратный чемпион мира назвал лучшего пилота «Формулы-1» на данный момент

Гонщик Alpine, двукратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1», назвал пилота Red Bull Макса Ферстаппена лучшим на данный момент.

«Ферстаппен начинал свою карьеру на высоком уровне, но иногда совершал ошибки, был слишком агрессивным. Теперь он созрел, и, если добавить опыт к его природной скорости, его будет очень трудно победить. Сейчас он показывает лучшие результаты. Думаю, что он сильнейший из действующих гонщиков «Формулы-1». На данный момент Ферстаппен — это единственный пилот, с которым я предпочёл бы не соревноваться. Я уважаю Макса и думаю, что очень немногие гонщики могут прийти в Red Bull и победить его. Даже не учитывая его опыт работы в этой команде. Если отправить Ферстаппена за пределы Red Bull, у вас может быть больше шансов победить его в такой же машине», — цитирует Алонсо Autosport.

Ферстаппен является лидером нынешнего сезона «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что «Формула-1» рассматривает возможность возвращения этапов в Корее и Африке.