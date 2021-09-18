«Формула-1» рассматривает возможность возвращения этапов в Корее и Африке

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали поделился планами по поводу дальнейшего развития гоночной серии.

«Поступают запросы из Африки, мы ведём переговоры и с южной, и с северной частью. Кроме того, есть одна или две локации на Дальнем Востоке — к примеру, Корея», — приводит слова Доменикали Bild.

Гран-при Кореи уже присутствовал в графике этапов «Формулы-1» с 2010-го по 2013-й год. Гран-при ЮАР проводился с 1934-го по 1985-й годы (с перерывами) и в 1992-1993 годах.

Ранее сообщалось, что немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл останутся основными пилотами Aston Martin в сезоне-2022.