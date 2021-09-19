Панарин признался, что не хотел бы быть капитаном «Рейнджерс»

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что не смог бы быть эффективным капитаном команды.
Панарин признался, что не хотел бы быть капитаном «Рейнджерс»
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«На эту должность есть и гораздо более достойные кандидаты. Хочется ли мне? Скорее нет, если признаться честно. Это же не просто наклеить букву на форму и ходить фотографироваться. Это много черновой работы в раздевалке. Нужно не просто хорошо играть в хоккей, а и между периодами тратить энергию на то, чтобы вдохновлять и мотивировать. Нужно давать интервью, быть лицом клуба. В общем, много работать за пределами площадки. Я просто боюсь, что не буду эффективным капитаном. У меня даже английского нет, кого я замотивирую?! Я могу влиять на происходящее только своей игрой. Ко мне и безо всяких букв прислушаются», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В 42 матчах прошлого сезона российский форвард набрал 58 (17+41) очков, во второй раз подряд став лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

Ранее Панарин заявил о желании перечислять все свои рекламные деньги на благотворительность.

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