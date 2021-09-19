Хоккеист «Монреаля» отказался от вакцинации и был помещён на карантин

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Форвард «Монреаль Канадиенс» Йессе Юлёнен по прибытии в расположение клуба был помещён на карантин, так как не сделал прививку от коронавируса.
Хоккеист «Монреаля» отказался от вакцинации и был помещён на карантин
  • Reuters

Об этом сообщает La Presse. Ожидается, что 21-летний финский хоккеист должен в предстоящем сезоне выступать за фарм-клуб «Монреаля». Но если не сделает прививку, то его могут не пустить на игры, которые будут проходить за пределами Канады, а это 22 матча в сезоне из 72.

Согласно ковид-протоколу на сезон-2021/22, клубы имеют право отстранять невакцинированных игроков, если они не смогут участвовать в деятельности команды. Прежде всего это касается ситуаций, когда такие хоккеисты не смогут быть вместе с командой на выездах из-за ограничений, установленных властями. В частности, это касается пересечения государственной границы между Канадой и США.

Хоккеисты лишатся заработной платы за каждый пропущенный подобным образом день.

Ранее сообщалось, что хоккеист Хара в возрасте 44 лет подписал контракт с «Айлендерс».

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