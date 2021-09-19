Харитонов заявил, что не против подраться с Александром Емельяненко на турнире Bellator

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов сообщил о желании провести реванш против соотечественника Александра Емельяненко в рамках промоушена Bellator.

«Если Bellator захочет провести бой с Александром Емельяненко и организует его, то, конечно, это тема нормальная. Я не против. Хочу или не хочу — у меня есть контракт, который меня обязывает», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

В 2006 году на турнире Pride Емельяненко одержал победу нокаутом над Харитоновым.

Ранее Александр Емельяненко сообщил о договорённости о двух боях с Харитоновым.