Харитонов заявил, что не против подраться с Александром Емельяненко на турнире Bellator

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов сообщил о желании провести реванш против соотечественника Александра Емельяненко в рамках промоушена Bellator.
Харитонов заявил, что не против подраться с Александром Емельяненко на турнире Bellator
  • РИА Новости

«Если Bellator захочет провести бой с Александром Емельяненко и организует его, то, конечно, это тема нормальная. Я не против. Хочу или не хочу — у меня есть контракт, который меня обязывает», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

В 2006 году на турнире Pride Емельяненко одержал победу нокаутом над Харитоновым.

Ранее Александр Емельяненко сообщил о договорённости о двух боях с Харитоновым.

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