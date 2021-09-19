ЦСКА обыграл «Зенит» и стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ
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Встреча, проходившая на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счётом 81:73 в пользу ЦСКА.
В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 18 очков. У «Зенита» 17 очков набрал Билли Бэрон.
ЦСКА стал обладателем первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ.
В матче за третье место казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» — 84:70.
Ранее российская «Парма» проиграла украинскому «Прометею» в финале квалификации баскетбольной ЛЧ.