Российская «Парма» проиграла украинскому «Прометею» в финале квалификации баскетбольной ЛЧ

Российский баскетбольный клуб «Парма» проиграл украинскому «Прометею» в финальной игре квалификации Лиги чемпионов ФИБА и не сумел пробиться в групповой этап соревнований.

Встреча проходила в Софии на арене «Армеец» и завершилась со счётом 67:65 в пользу «Прометея».

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Евгений Воронов, набравший 15 очков. У команды с Украины больше всего очков набрали американцы Д'Анджело Харрисон и Далента Стефенс (по 20).

На групповом этапе баскетбольной Лиги чемпионов от России выступит только один участник — «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» сыграют в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.