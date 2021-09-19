Российская «Парма» проиграла украинскому «Прометею» в финале квалификации баскетбольной ЛЧ
Встреча проходила в Софии на арене «Армеец» и завершилась со счётом 67:65 в пользу «Прометея».
Самым результативным игроком в составе российской команды стал Евгений Воронов, набравший 15 очков. У команды с Украины больше всего очков набрали американцы Д'Анджело Харрисон и Далента Стефенс (по 20).
На групповом этапе баскетбольной Лиги чемпионов от России выступит только один участник — «Нижний Новгород».
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» сыграют в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.