Аджоев — о победе «Арсенала» над «Нижним Новгородом»: проявили характер

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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу тульского клуба над «Нижним Новгородом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Аджоев — о победе «Арсенала» над «Нижним Новгородом»: проявили характер
  • © arsenaltula.ru

«Мы заслужили эту победу, потому что бились до конца, проявили характер и бойцовские качества», — цитирует Аджоева РИА Новости.

По его словам, все игроки «Арсенала», которые находились на поле, провели блестящий матч.

«Выиграли именно потому, что были единым целым», — сказал Аджоев.

Он назвал победу над «Нижним Новгородом» важнейшей на данный момент, поскольку команда с берегов Волги в текущем сезоне уже обыграла московские «Спартак» и «Динамо», а также «Сочи».

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:2 в пользу «канониров». Голы забили Николай Калинский (9'), Горан Чаушич (17'), Евгений Марков (41'), Алексей Козлов (85'), Горан Чаушич (94').

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился своими эмоциями после победы над «Нижним Новгородом».

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