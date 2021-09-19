Дортмундская «Боруссия» переиграла «Унион» в матче Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение берлинскому «Униону» в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.
Дортмундская «Боруссия» переиграла «Унион» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Дортмунда.

Голы забили Рафаэл Геррейру (10-я минута), Эрлинг Холанд (24-я и 83-я), Марвин Фридрих (52-я, автогол), Макс Крузе (57-я), Андреас Фогльзаммер (81-я).

«Боруссия» (12 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице. «Унион» с шестью очками идёт на восьмой позиции. Лидирует в Бундеслиге «Бавария» (13).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл в Лондоне «Вест Хэм» в матче АПЛ.

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