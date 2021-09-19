Ловчев считает, что ЦСКА и «Спартаку» лучше сыграть вничью

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и ЦСКА в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ловчев считает, что ЦСКА и «Спартаку» лучше сыграть вничью
  • © pfc-cska.com

«Что ЦСКА, что «Спартак» сейчас в разрухе. «Спартак» разрушен всем, что творится в клубе в последние годы. Что же касается ЦСКА, то их разрушила трансферная политика последних лет. Плюс нет игроков, которые определяли атаку армейцев в последнее время, — Влашича и Фернандеса. Не понимаю, как они будут забивать. Игроки «Спартака» квалифицированнее футболистов ЦСКА, но, учитывая нынешнее состояние команд, очень вероятна ничья. На дерби будет сверхнастрой, футболисты выйдут на поле сверхмотивированными. Однако сейчас болельщики обеих команд уже доведены до точки кипения игрой и результатами, потому для всех будет лучше, если сыграют вничью», — цитирует слова Ловчева «Советский спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее источник рассказал, что Федун пообещал болельщикам на встрече.

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