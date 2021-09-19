Кафельников — о матче ЦСКА — «Спартак»: это будет самое отстойное дерби за 20 лет

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Спартак».

«Если смотреть на качество игры клубов, то предстоящее дерби будет самым отстойным за 20 лет», — цитирует Кафельникова Sport24.

Он добавил, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы матч сложился удачно для красно-белых, поскольку у футболистов «Спартака» не осталось энтузиазма.

«Шансы 55 на 45 в пользу ЦСКА, ведь они играют дома. Основная проблема красно-белых во владельце и игроках», — сказал Кафельников.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 20 сентября на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» в матче с ЦСКА.