Аршавин считает, что Агаларов в скором времени получит вызов в сборную России
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«Думаю, если он забьёт ещё гола два в ближайших трёх турах, то может быть вызван в сборную России. Любой российский игрок очень дорого стоит. А если он ещё и лучший бомбардир, то цены могут быть заоблачными», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
На счету Агаларова восемь голов в восьми матчах чемпионата России в этом сезоне, нападающий возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Также в сентябре форвард трижды отличился в двух матчах за молодёжную сборную России.
Ранее Александр Бубнов высказался об игре Гамида Агаларова.