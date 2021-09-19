Муртазалиев единогласным решением судей проиграл американцу Адамсу на Bellator
Российский боец Халид Муртазалиев проиграл представителю США Энтони Адамсу на турнире Bellator в Сан-Хосе.
- РИА Новости
Единогласным решением судей в поединке победил Энтони Адамс.
Российский боец в своей карьере провёл 18 боёв, в которых одержал 15 побед.
Ранее сообщалось, что Царукян техническим нокаутом победил американца Ягоса на UFC Vegas 37.
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