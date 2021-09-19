Царукян техническим нокаутом победил американца Ягоса на UFC Vegas 37

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Российский боец Арман Царукян нокаутировал американца Христоса Ягоса на турнире UFC Fight Night 192 (Vegas 37).
Царукян техническим нокаутом победил американца Ягоса на UFC Vegas 37
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Бой в лёгкой весовой категории основного карда турнира UFC Fight Night 192 (Vegas 37) проходил в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс».

Поединок был завершён на третьей минуте первого раунда. Россиянин техническим нокаутом победил американца.

После боя Царукян бросил вызов восьмому номеру рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, американцу Дэну Хукеру.

Ранее сообщалось, что Вадим Немков проведёт бой с литовцем Энгликасом в полуфинале Гран-при Bellator.

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