Царукян техническим нокаутом победил американца Ягоса на UFC Vegas 37
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- РИА Новости
Бой в лёгкой весовой категории основного карда турнира UFC Fight Night 192 (Vegas 37) проходил в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс».
Поединок был завершён на третьей минуте первого раунда. Россиянин техническим нокаутом победил американца.
После боя Царукян бросил вызов восьмому номеру рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, американцу Дэну Хукеру.
Ранее сообщалось, что Вадим Немков проведёт бой с литовцем Энгликасом в полуфинале Гран-при Bellator.