Царукян техническим нокаутом победил американца Ягоса на UFC Vegas 37

Российский боец Арман Царукян нокаутировал американца Христоса Ягоса на турнире UFC Fight Night 192 (Vegas 37).

Бой в лёгкой весовой категории основного карда турнира UFC Fight Night 192 (Vegas 37) проходил в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс».

Поединок был завершён на третьей минуте первого раунда. Россиянин техническим нокаутом победил американца.

После боя Царукян бросил вызов восьмому номеру рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, американцу Дэну Хукеру.

Ранее сообщалось, что Вадим Немков проведёт бой с литовцем Энгликасом в полуфинале Гран-при Bellator.