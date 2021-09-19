Аршавин: Миранчуку следующим летом стоит подумать о смене команды

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку сменить клуб.

«Думаю, вряд ли его кто-то отпустит. До следующего лета он вряд ли покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то, может быть, следующим летом стоит подумать о смене команды», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Он отметил, что непривычно видеть Миранчука не таким, каким он был в «Локомотиве». Аршавин считает, что футболист пока не может реализоваться в «Аталанте».

25-летний Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году. Он провёл за итальянский клуб 28 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини назвал Миранчука неключевым игроком клуба.