Лебедев: Тарасов бегал по рингу, как зайчик, а для Емельяненко это были лёгкие деньги
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«Перестаньте обсуждать этого Тарасова. Он бегал, как зайчик, по рингу», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что Тарасов делал всё, чтобы Емельяненко в него не попал.
«Для Емельяненко это были лёгкие деньги. Может ли он вернуться на былой уровень? Если захочет — сложится. Но нам всем известно, что у него проблемы с дисциплиной», — заключил Лебедев.
Противостояние бойца и блогера проходило в качестве главного события промоушена «Наше Дело». По итогам трёхраундового противостояния Емельяненко одержал победу единогласным решением судей.
Ранее Тренер Тарасова заявил, что Емельяненко должен признаться самому себе, что получил по морде.