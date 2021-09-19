Тренер Тарасова заявил, что Емельяненко должен признаться самому себе, что получил по морде

Тренер блогера Артёма Тарасова Казбек Кокоев прокомментировал бой с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко в поединке по правилам бокса.

«Если он окажется наедине с зеркалом и спросит: «Как отработал?», то потом ответит: «Я получил по морде от этого человека — которого вообще ни во что не ставил», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что подошёл к Емельяненко без камер и спросил про бой. Кокоев отметил, что боец доволен своей победой.

Противостояние бойца и блогера проходило в качестве главного события промоушена «Наше Дело». По итогам трёхраундового противостояния Емельяненко одержал победу единогласным решением судей.

Ранее Тарасов заявил, что видел страх в глазах Емельяненко.