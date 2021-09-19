Тренер Тарасова заявил, что Емельяненко должен признаться самому себе, что получил по морде
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«Если он окажется наедине с зеркалом и спросит: «Как отработал?», то потом ответит: «Я получил по морде от этого человека — которого вообще ни во что не ставил», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
Он также рассказал, что подошёл к Емельяненко без камер и спросил про бой. Кокоев отметил, что боец доволен своей победой.
Противостояние бойца и блогера проходило в качестве главного события промоушена «Наше Дело». По итогам трёхраундового противостояния Емельяненко одержал победу единогласным решением судей.
Ранее Тарасов заявил, что видел страх в глазах Емельяненко.